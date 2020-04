Une biotech belge s'enflamme | Avis de brokers sur une SIR et Balta (+Briefing)

• Euronext Bruxelles

Les principales bourses européennes ont ouvert en nette hausse ce lundi après les nouvelles mesures de soutien annoncées par la Banque du Japon à l'amorce d'une semaine extrêmement chargée en réunions de politique monétaire, indicateurs économiques et résultats d'entreprises.

Les bancaires malmenées ces derniers jours sont en tête des hausses : ING s’adjuge 4,7% et KBC 4,4%. Le brasseur AB InBev n’est pas loin derrière (+4,4%).

Barco (+3,6%), WDP (+3,2%) et Ageas (+2,9%) suivent.

Toutes les valeurs de l’indice sont dans le vert. Colruyt (+0,5%) et Galapagos (+0,8%) ferment la marche.

Hors Bel 20, MDxHealth s’envole de 36%. La biotech renfloue sa trésorerie et a un nouvel actionnaire de référence. Après sa chute de vendredi, Balta reprend des couleurs (+5,7%). Un broker a toutefois abaissé sa recommandation sur la valeur. Euronav prend 6,1% et Eurocommercial 5,3%.

Curetis (-5,6%), Advicenne (-4,2%) et FNG (-2,1%) figurent dans le bas du tableau.

• Le briefing actions belges

>Vandewiele NV a franchi, à la hausse, le seuil de 3% dans le capital de VGP et détenait, à la date du 23 avril, une participation de 3,17%. Vandewiele est contrôlée par Charles Beauduin, patron du fabricant de métiers à tisser Vandewiele et président et gros actionnaire de Barco.