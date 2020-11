Une biotech grimpe | Avis de brokers sur Umicore, KBC et Solvay | Recticel en hausse (+Briefing)

Malgré un objectif de cours revu à la baisse, Umicore est en tête des hausses (+1,4%) au sein du Bel 20. Elle est suivie par AvH (+1,2%), Colruyt (+1,2%) et Cofinimmo (+1%).

Après son bond de lundi, Barco (-1,5%) fait l’objet de prises de bénéfice et se retrouve lanterne rouge. Aperam cède 0,5% et UCB 0,3%.

Leasinvest (-6%), Global Graphics (-5,7%) et Roularta (-2,8%) sont à la traîne.

Le briefing actions belges

>La participation de Goldman Sachs dans Ageas a franchi, à la baisse, le seuil de 3% le 4 novembre et atteint désormais 0%.

> Mithra a signé un accord de licence et d’approvisionnement pour la commercialisation de Myring au Venezuela. Le communiqué.

>Bone Therapeutics , ses partenaires, Cerhum, 3D-Side et les centres de recherche mSKIL et IREC reçoivent un financement de 3 millions d’euros via le pôle santé de Wallonie, BioWin, pour le développement d’implants osseux personnalisés issus de l’ingénierie tissulaire. Le communiqué.