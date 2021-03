Une biotech mal en point | "Achetez CFE" | Avis de brokers sur Ageas, UCB, Roularta, Resilux et Jensen (+Briefing)

Les principales bourses européennes ont ouvert en repli ce vendredi matin, dans le sillage de Wall Street et d'une nouvelle hausse des rendements des emprunts d'État américains après que Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale (Fed), a déclaré que l'institution n'envisageait pas de modifier sa politique monétaire en réaction aux tensions obligataires.

Sans explication apparente, la biotech argenx chute de 6%. KBC se contracte de 1,6%, AB InBev de 1,5% et Sofina de 1,3%.

Toutes les valeurs du Bel 20 sont dans le rouge. Celles qui résistent le mieux sont Aedifica (-0,1%), Colruyt (-0,1%) et Solvay (-0,4%).

Deceuninck (-3,6%), Sequana (-2,9%) et Biocartis (-2,7%) sont à la traîne.

Le briefing actions belges

>Immobel limite les dégâts et maintient son dividende. Avec un chiffre d’affaires bloqué à 375 millions d'euros, un ebitda de 53 millions et une part de bénéfice du groupe net tirée à 3,58 euros par action, Immobel affiche des résultats annuels plus qu’honorables. Notre article.