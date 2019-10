Une biotech s'effondre | UCB et Galapagos sous la loupe d'un broker | Du cash pour D'Ieteren (+Briefing)

Un mauvais indicateur en Chine et des résultats d'entreprises ont entraîné les marchés européens vers le bas ce vendredi matin.

• Euronext Bruxelles

Les principales bourses européennes ont ouvert en baisse vendredi, une série de résultats d'entreprises et un indicateur chinois décevant effaçant le timide espoir né la veille d'un accord sur le Brexit.

Barco (-1,9%), Galapagos (-1,7%) et Ontex (-1,3%) constituent le trio à la traîne. Pointons encore les reculs d’Aperam (-0,8%), et de Sofina (-0,5%). Solvay est en tête des hausses (+0,2%). UCB qui bénéficie de l’avis positif d’un broker et d’une bonne nouvelle concernant l’un de ses produits grappille 0,1%.