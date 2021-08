Une bonne livraison d'HelloFresh auprès des investisseurs

"Les investisseurs s'interrogent sur un ralentissement de la reprise économique à cause du variant Delta et d'une réduction imminente des achats d'actifs par la Réserve fédérale américaine."

"Les investisseurs s'interrogent sur un ralentissement de la reprise économique à cause du variant Delta et d'une réduction imminente des achats d'actifs par la Réserve fédérale américaine", a commenté Jochen Stanzl, analyste chez CMC Market.

Le Bel 20 a terminé sur une progression de 0,29%, l'AEX de 0,43%, et le CAC 40 de 0,10%. Le Dax a pris 0,16% et le FTSE 100 0,40%. L'Euro Stoxx 50 a avancé de 0,26% et le Stoxx 600 de 0,35%, après avoir touché un nouveau record de 472,17 points en séance.