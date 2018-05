Une filiale de Foxconn prépare une IPO de 3,6 milliards d'euros

Des autorités bien accommodantes

Comptant parmi ses clients les groupes US Amazon, Apple et Dell, mais également les géants chinois de l'électronique et des télécoms Huawei et Lenovo, Foxconn Industrial Internet revendique pour 2017 un chiffre d'affaires de 47 milliards d'euros. Foxconn est l'un des plus gros employeurs chinois avec environ un million d'employés. Il possède des sites de production dans plus d'une dizaine de pays, dont le Vietnam, le Brésil et le Mexique.