Une opportunité d'achat sur le titre D'Ieteren

Le titre D'Ieteren , qui avait souffert lundi en perdant plus de 4%, terminant même lanterne rouge de la Bourse de Bruxelles, perd encore ce mardi plus de 1%. Selon les analystes de Kepler Cheuvreux, cette chute s'explique par l'annonce de la baisse des ventes de voitures haut de gamme, telles que Porsche et Audi, en Belgique. "Nous prévoyons déjà que le volume du marché va baisser de 4% cette année, partiellement contré par des effets de prix alors que de plus en plus de gens roulent en SUV", indiquent-ils.