Une opportunité pour revenir sur les actions chinoises?

Les actions chinoises ont rebondi grâce à l'intervention de la banque centrale du pays. Les valeurs technologiques en ont profité. Les analystes sont divisés pour ce marché.

Les actions chinoises, et en particulier les valeurs technologiques, ont bondi ce mardi suite à l'intervention de la banque centrale de Chine. Celle-ci a annoncé lundi soir qu'elle réduirait le ratio de réserves obligatoires de la plupart des banques la semaine prochaine, libérant 1,2 billion de yuans (188 milliards de dollars) de liquidités. Cette décision est considérée comme un signe de l'inquiétude des décideurs politiques concernant la croissance économique, suscitant l'espoir de mesures d'assouplissement supplémentaires à suivre et d'une éventuelle fin de la répression technologique. "La trajectoire vers plus d'assouplissement de la Chine continentale est de bon augure pour de nouvelles baisses de taux de la part des autorités, qui sont nécessaires pour augmenter les ventes au détail en 2022", a estimé Catherine Lim, analyste chez Bloomberg Intelligence. Un tel assouplissement profitera à terme aux entreprises de commerce électronique comme Alibaba, a-t-elle ajouté.

Alibaba a particulièrement profité de cette annonce. Le site chinois de e-commerce, qui avait touché lundi un plus bas historique, a rebondi de 12,24% à la bourse de Hong Kong. Les autres titres technologiques, comme Tencent, Baidu et Meituan, ont gagné respectivement 3,57%, 9,79% et 5,77%.

"La baisse du ratio de réserves obligatoires des banques est susceptible de stimuler le sentiment d'investissement et de soutenir la valorisation du marché boursier." Chaoping Zhu Responsable de la stratégie chez JP Morgan Asset Management

Toutefois, les analystes restent prudents pour les actions chinoises, car le gouvernement de l'empire du Milieu n'a pas mis de côté sa volonté d'ambitieuses réformes pour un grand pan de son économie. "La baisse du ratio de réserves obligatoires des banques est susceptible de stimuler le sentiment d'investissement et de soutenir la valorisation du marché boursier", a relevé Chaoping Zhu, responsable de la stratégie chez J.P. Morgan Asset Management. "Cependant, les investisseurs doivent également garder à l'esprit que les objectifs de réforme à long terme, tels que la prospérité commune, le désendettement et la décarbonisation, restent sur la table et pourraient continuer à peser sur le paysage des investissements en Chine", a-t-elle ajouté.

Des analystes divisés

Pour 2022, certains analystes ont une recommandation "neutre" pour les actions chinoises.

"Pékin essaie de faire face à des années d'excès dans le secteur immobilier, ce qui ralentira la croissance du PIB, alors que sa politique 'zéro Covid' est potentiellement très coûteuse pour la reprise." Gilles Moëc Chef économiste chez Axa IM

"Pékin essaie de faire face à des années d'excès dans le secteur immobilier, ce qui ralentira la croissance du PIB, alors que sa politique de 'zéro Covid' est potentiellement très coûteuse pour la reprise" a pointé Gilles Moëc, chef économiste chez Axa Investment Managers. Chez Bank of America, l'économiste Helen Qiao a indiqué que "nous envisageons une croissance du bénéfice par action des sociétés chinoises de 0 à -10 % pour 2022. Le consensus est à 16%. Cela peut présenter un risque de baisse important pour le marché boursier chinois si nous avons raison."

Frank Vranken, responsable de la stratégie chez Edmond de Rothschild, a souligné que les prévisions d'Alibaba pour 2022 ont indiqué un ralentissement. Il a rappelé que l'intervention des autorités chinoises pour réguler le secteur technologique s'inscrit dans sa politique visant à développer le yuan numérique. "Ce n'est un secret pour personne que les autorités chinoises considèrent les deux sociétés comme des concurrents majeurs pour sa plateforme de paiement en yuan numérique qu'elles déploient", a-t-il relevé.

-12% L'indice Hang Seng a traîné la patte depuis le début de l'année alors que le S&P500 a pris 22,95%.

Toutefois, d'autres analystes sont plus optimistes. "Nous voyons donc le récent recul des actions chinoises comme une opportunité pour les investisseurs à moyen terme. Le MSCI China se négocie sur un ratio cours/bénéfices d'environ 13 fois, contre plus de 20 fois pour les actions américaines. Donc, les actions chinoises ne sont pas chères" ont estimé les analystes de JP Morgan. Ceux de Société Générale ont souligné que les valeurs technologiques chinoises sont désormais trop peu valorisées en bourse par rapport à leurs perspectives de croissance, après une baisse de 40% depuis février. Pour rappel, le Hang Seng a perdu près de 12% depuis janvier, alors que le S&P 500 a pris 22,95%.