Une page se tourne pour ABN Amro

La banque néerlandaise a enregistré une perte nette de 5 millions d'euros entre avril et juin. Les analystes attendaient en moyenne une perte de 46 millions.

La banque néerlandaise va abandonner toutes ses opérations de financement des matières premières. Une opération attendue depuis longtemps par les analystes.

ABN Amro a annoncé ce mercredi son intention de restructurer ses activités de banque de financement et d'investissement (BFI) au cours des 3 à 4 prochaines années. L'objectif? Réduire son profil de risque et se concentrer sur le nord-ouest de l'Europe.

"Les activités de financement du commerce et des matières premières seront complètement abandonnées, et celles des secteurs des ressources naturelles, ainsi que celles du transport et de la logistique se concentreront uniquement sur les clients européens", explique son CEO Robert Swaak dans le communiqué.

Selon le management, il s'agit d'une "décision difficile mais stratégique à long terme". Elle concerne environ 45% des clients et 35% des actifs à risques pondérés (RWA) de sa branche de BFI. Quelque 800 emplois sont menacés.

Une opération pas suffisante?

L'annonce a été bien accueillie par les analystes. "Le nouveau CEO a essentiellement mis en place ce que nous avions demandé il y a plus d'un an (...). Dommage qu'il ait fallu une pandémie pour le faire", a réagi Omar Fall, de Barclays.

Certains observateurs estiment cependant que "cette opération - bien que majeure - ne va peut-être pas assez loin". "Ayant généré un rendement des capitaux propres (ROE) de 9% l'année dernière (et de -12% au premier semestre 2020), l'entité survivante pourrait ralentir la performance des activités de détail pendant des années sans coupes plus profondes", indiquent Philip Richards et Mar'yana Vartsaba, de Bloomberg Intelligence.

À noter qu'ABN Amro n'est pas la seule banque européenne à repenser ses opérations de financement. La Société Générale a confirmé début du mois fermer son activité de financement du négoce de matières premières à Singapour.

Des résultats moins mauvais que prévu

Côté résultats, la banque néerlandaise a fait état ce mercredi d'une perte nette de 5 millions d'euros au deuxième trimestre, contre un bénéfice de 693 millions un an plus tôt. En cause, d'importantes dépréciations au cours des derniers mois. C'est toutefois moins mauvais qu'attendu par les analystes, qui tablaient en moyenne sur une perte de 46 millions d'euros.

"L'incertitude quant au montant total des pertes que les banques pourraient subir et des taux d'intérêt historiquement bas font du secteur un pari risqué pour les investisseurs." Bloomberg Intelligence