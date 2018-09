Une recomposition sectorielle du S&P 500 très attendue

Le nouveau secteur de la communication et des médias, qui comprend Facebook, Amazon, Netflix et Alphabet, pèse le plus dans le S&P 500. Les secteurs de l’indice n’avaient pas changé depuis 1999.

À Wall Street, un grand changement est survenu ce lundi avec la recomposition sectorielle du S&P 500 . L’indice n’avait pas été modifié de la sorte depuis 1999. Le secteur de la communication et des médias a été revu pour inclure des valeurs comme Facebook , Amazon , Alphabet et Netflix , aux côtés de 23 autres titres dont Twitter , Comcast , Disney et AT & T . En raison des poids lourds qui composent le secteur, celui-ci dépasse la consommation discrétionnaire, jusqu’à présent secteur le plus important du S&P 500. Celui-ci voit son poids ramené à 11% contre 13% dans l’indice. Le secteur de la communication et des médias représente, lui, 11% du S&P 500 contre moins de 2% auparavant.

89 milliards de dollars Selon les données de Thomson Reuters, les investissements dans les ETF spécialisés sur la technologie s’élèvent à 89 milliards de dollars, bien plus que pour tous les autres secteurs. Certains craignent que la refonte des secteurs du S & P 500 ne crée un pic de volatilité pour ces valeurs.

S & P Dow Jones Indices et MSCI maintiennent depuis 1999 leur système de classification sectorielle qui ne reflète pas l’évolution des valeurs technologiques, des médias et des biens de consommation.

Le secteur technologique pèsera par contre moins dans l’indice. Son poids est ramené à 20% contre 26% auparavant. Il compte toujours dans ses rangs Microsoft , Apple , Visa , Intel mais aussi les fabricants de semi-conducteurs.

Rotation sectorielle

Le S&P 500 a ouvert en recul, ce lundi, à l’ouverture des marchés américains. Le Nasdaq , à composante technologique, a affiché un repli plus marqué en raison de la refonte des indices sectoriels du S&P 500. Car la recomposition sectorielle de l’indice frappe de plein fouet les ETF (fonds qui répliquent la performance d’un indice). Selon les données de Thomson Reuters, les investissements dans les ETF spécialisés sur la technologie s’élèvent à 89 milliards de dollars, bien plus que pour tous les autres secteurs. Certains craignent que les valeurs concernées par la refonte des secteurs du S&P 500 pourraient connaître un pic de volatilité lorsque les ETF spécialisés sur la consommation discrétionnaire et les télécoms ajusteront leur portefeuille.

Certains fournisseurs d’ETF ont toutefois anticipé le changement sectoriel de l’indice. Chez Vanguard Group, la migration sectorielle des ETF a débuté lors du deuxième trimestre de cette année. Chez State Street Global Advisors, un nouveau fonds répliquant le secteur des services de communication a été lancé récemment.

-3 % . L’ETF sur le service des communications, lancé par State Street, a perdu 3% depuis sa création en juin, contre une hausse de 6% pour le S & P 500.

Mais les ETF ne sont pas les seuls à être revus en raison de la recomposition sectorielle du S&P 500. "Avec le nouveau secteur de la communication, les gestionnaires focalisés sur les grandes capitalisations de croissance vont vouloir surpondérer largement ce secteur et sous-pondérer le secteur technologique traditionnel", souligne Steven Desanctis, responsable de la stratégie chez Jefferies. "Beaucoup de gestionnaires actifs essaient de garder leur répartition sectorielle en ligne avec leur indice de référence, alors on devrait assister à de la rotation sectorielle" précise-t-il.

La détention des titres du secteur de la communication par les gestionnaires de fonds focalisés sur les grandes capitalisations excède le poids de ceux-ci dans les indices de référence, selon des données de Bank of America/Merrill Lynch. Cet excès s’élève de 1,2%, plus que pour tous les autres secteurs du S&P 500 après la recomposition, selon la banque.

Déboires de Facebook

Toutefois, le nouvel indice du secteur de la communication n’est pas en forme. L’ETF sur le service des communications, lancé par State Street, a perdu 3% depuis sa création en juin, contre une hausse de 6% pour le S&P 500. Cette chute s’explique notamment par les déboires de Facebook. Le réseau social, deuxième plus gros titre en portefeuille, a perdu 16% sur la période en raison des craintes de régulation accrue. Un autre des grands composants de l’indice, Amazon, a vu son cours battre en retraite après les 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière atteints par le géant du commerce électronique le 4 septembre dernier. De plus, après S & P, MSCI procédera aussi à une refonte de ses secteurs en novembre.