Une série d’incertitudes pénalisent Wall Street

La Bourse US a clôturé sans direction jeudi, freinée par des données économiques très inquiétantes, notamment le PIB du deuxième trimestre qui a montré que l’économie américaine avait subi sa plus forte contraction depuis la Grande Dépression en raison de l’arrêt de l’activité en pleine pandémie de coronavirus. Le président américain a ajouté de l’incertitude en évoquant dans un tweet la possibilité de retarder l’élection présidentielle américaine du 3 novembre.

En outre, les investisseurs se sont également inquiétés de l’expiration des mesures d’aide concernant les allocations de chômage ce vendredi alors que le Congrès n’est toujours pas tombé d’accord sur son prochain plan de relance de 1.000 milliards de dollars. Le Dow Jones et le S&P 500 ont respectivement reculé de 0,85% à 26.313,65 points et 0,38% à 3.246,22 points. De son côté, le Nasdaq a pu terminer dans le vert, prenant 0,43% à 10.587,81 points. Il a été aidé pour cela par les 4 géants de la tech qui devaient dévoiler leurs résultats après la clôture: Facebook a pris 0,52%, Amazon 0,60%, Apple 1,21% et Google 0,98%.