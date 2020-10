Une transition japonaise sous le signe de la continuité pour les marchés

Abenomics

Durant les 8 années passées à la tête du pays, ce dernier aura supervisé un important programme de réformes économiques et sociales (surnommées Abenomics), et notamment un changement profond dans la gouvernance d’entreprise . Alors que les grandes sociétés étaient souvent assises sur des tonnes de liquidités depuis l’effondrement du marché japonais durant les années 90, le gouvernement a activement cherché à activer ces énormes réserves , en poussant les directions à réaliser des acquisitions tout en augmentant les versements aux actionnaires , que ce soit pas des rachats d’actions propres ou des dividendes.

Ce changement a eu un impact majeur sur les cours des grandes entreprises japonaises, avec une accélération marquée de la croissance des bénéfices et pratiquement un triplement de l’indice Nikkei 225 entre janvier 2012 et janvier 2018. Depuis, le marché est resté relativement stable, en raison des tensions commerciales (qui ont impacté les grands groupes exportateurs en 2018 et 2019) suivi de la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus. Depuis le début de l’année, l’indice principal de la place japonaise affiche un recul de 2%.