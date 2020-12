Unifiedpost se rapproche de son plus haut historique (débriefing actions belges)

La Bourse de Bruxelles a poursuivi son rebond grâce notamment à ses valeurs bancaires. La fintech Unifiedpost a fait du shopping avant Noël et les investisseurs apprécient.

Le titre ING a bondi de 3,40% à 7,85 euros, Aedifica de 3,27% à 97,80 euros et Galapagos de 2,51% à 81,60 euros.

Hors Bel 20, Unifiedpost a bondi de 9,19% à 22,99 euros. La fintech a annoncé pas moins de trois acquisitions, dont son concurrent suédois 21 Grams pour 40 millions d'euros. Unifiedpost paie la majeure partie de la facture (93%) en numéraire et le solde (7%) en actions. "L'impact de ces acquisitions devrait être considérable. Par rapport à nos prévisions actuelles pour 2021, 21 Grams ajouterait 87% aux ventes, 27% au bénéfice brut et 148% à l'ebitda sur une base annualisée. Les deux autres acquisitions devraient contribuer modestement aux ventes et seront probablement légèrement dilutives sur les bénéfices", souligne Michael Roeg, de Degroof Petercam.