Universal Music fait monter l'action Vivendi au plafond

Star du jour à la Bourse de Paris, l'action Vivendi évolue à son plus haut niveau en 19 ans après avoir sérieusement relevé ses ambitions pour sa filiale Universal Music.

Faire le spectacle, c'est le cœur de métier du numéro un mondial de la musique Universal Music Group (UMG). Le label, aux mains du groupe français de médias Vivendi, a vu son propriétaire viser bien plus haut en termes d'objectifs financiers.

Avec la hausse continue des revenus tirés du streaming, les dirigeants d'UMG s'attendent à une croissance du chiffre d'affaires annuel de plus de 10% à changes constants. Les bénéfices devraient suivre une tendance encore plus robuste avec un ebitda attendu en hausse de 20% cette année. Côté dividende, UMG veut verser "à moyen terme" un dividende représentant 50% de son bénéfice net.