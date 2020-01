VGP atteint un nouveau plus haut historique (débriefing actions belges)

La biotech Galapagos (-0,57% à 208 euros) a reçu des autorités sanitaires américaines (FDA) et de la Commission européenne le label de médicament orphelin pour son produit GLPG1690 dans le traitement de la sclérose systémique (SSc). Pour mémoire, un produit ayant obtenu ce label peut être mis sur le marché plus rapidement et le développeur obtient 7 à 10 ans d'exclusivité commerciale une fois le produit approuvé. Un essai de phase 2 est actuellement en cours pour le GLPG1690 pour le traitement du SSc. Le recrutement est terminé et les premiers résultats sont attendus au second semestre de cette année.