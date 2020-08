VGP double son bénéfice mais n'impressionne pas

Début août, VGP avait prévenu le marché que son bénéfice allait être plus élevé qu'attendu. Ce lundi, à l'occasion de la publication de ses résultats semestriels, la société immobilière confirme.

La SIR a dégagé au premier semestre 2020 un bénéfice net de 196,6 millions d'euros , contre 75 millions pour la même période un an auparavant. Ce chiffre correspond au haut de la fourchette des prévisions de la SIR. La hausse de 135% du bénéfice s'explique principalement par l'impact positif de sa coentreprise avec Allianz RE (la seconde du genre) concernant le VGP Park München et ses 674.000 m² situés à proximité de la ville de Munich. Ce qui fait dire au patron de la SIR que son groupe "veut devenir un véritable acteur européen de l'immobilier".

"Les résultats montrent que VGP fait des gains solides et qu’il y a peu d’impact négatif de la pandémie de coronavirus".

La valeur du portefeuille immobilier de VGP, en incluant les joint ventures à 100%, s'affiche ainsi en hausse de 16,6% sur six mois à 3,23 milliards d'euros. Et l'activité pour l'exercice en cours tourne à plein régime: 12 projets ont déjà été livrés et 33 autres sont en cours de construction, ce qui prouve que la société immobilière résiste très bien à la crise.