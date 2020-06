Valeurs cycliques pénalisées (débriefing actions belges)

Les bancaires et AB InBev ont pesé sur le Bel 20. Telenet a été victime d'une baisse d'objectif de cours. UCB a profité d'un effet sectoriel. Greenyard a fini au plus haut depuis fin 2019.

Les bancaires ING (-4,02%) et KBC (-0,92%) ont affecté l'indice belge. Le regain d'aversion au risque a conduit les investisseurs à délaisser les actions sensibles à la conjoncture telles que les banques, exposées au risque de défaut d'emprunteurs potentiellement insolvables à cause de la crise économique. Des déclarations de la Banque centrale européenne sur la possibilité de prolonger le moratoire sur les dividendes des institutions financières ont aussi pesé sur ce secteur. Enfin, ING avait gagné 25% au cours des six séances boursières précédentes, tandis que KBC avait pris 15% dans le même laps de temps, ce qui a conduit des investisseurs à prendre leurs bénéfices.