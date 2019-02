"Vendez Colruyt et Ahold Delhaize" (+Briefing)

• La tendance

Aperam fait l’objet de prises de bénéfices (-1,4%) et se retrouve lanterne rouge en compagnie de Galapagos (-1,5%) et d’AB InBev (-1,4%). Argenx (+0,7%) et Cofinimmo (+0,3%) sont les seules valeurs de l’indice dans le vert. MainFirst Bank recommande de vendre Colruyt (-0,5%) et Ahold Delhaize (-0,6%)