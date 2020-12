"Vendez Proximus" | Mithra dans le collimateur d'un "shorteur" (+Briefing)

Les marchés européens ont entamé la semaine sur une note positive, alors que le Royaume-Uni et l'Union européenne se sont entendus pour poursuivre leurs discussions.

Les principales bourses européennes ont ouvert en hausse ce lundi matin, alors que le Royaume-Uni et l'Union européenne ont accepté de poursuivre leurs discussions sur leur relation commerciale post-Brexit et que les Etats-Unis, durement frappés par la pandémie de coronavirus, doivent entamer leur campagne de vaccination.

C’est Ageas qui a pris la tête du Bel 20 avec un gain de 2%. L’assureur est suivi par ING (+1,9%) et KBC (+1,7%). On relèvera encore les avancées de Solvay (+1,6%) et d’AvH (+1,1%). Proximus, qui a annoncé le rachat de Mobile Vikings, reste stable. Un broker est passé à "vendre" sur la valeur.