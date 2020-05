Vente pour Agfa-Gevaert, bilan contrasté pour bpost (Débriefing actions belges)

Agfa-Gevaert a vendu une partie de HealthCare IT. Bpost a annulé ses perspectives pour l'année en raison de la crise du Covid-19. GBL a détaché son dividende.

La Bourse de Bruxelles a rebondi ce mardi après un lundi difficile. La perspective d'une reprise progressive de l'activité économique l'a emporté sur le regain de tensions entre les États-Unis et la Chine. Le Bel 20 a gagné 1,83% à 3.006,29 points.

Les valeurs bancaires sont remontées après leur forte chute de lundi. ING a pris 2,69% et KBC 1,97%, grâce aux résultats de BNP Paribas qui ont porté le secteur.

Argenx a reculé de 0,22%. La biotech a signalé que son CEO fera une présentation lors d’une conférence organisée par Bank of America Securities le 12 mai. Galapagos a pris 5,78%. Le titre a signé la plus forte progression du Bel 20.

Agfa-Gevaert a pris 3,74%. Malgré la pandémie, la société a annoncé avoir finalisé la vente d'une partie de HealthCare IT au groupe italien Dedalus pour une valeur d'entreprise de 975 millions d'euros. "Une très bonne nouvelle pour Agfa-Gevaert", ont jugé les analystes de KBC Securities.

Vastned Retail Belgium (+8,68%) a dégagé un résultat EPRA de 0,40 euro par action au premier trimestre contre 0,67 euro un an plus tôt. La diminution est presque complètement imputable à la provision pour des pertes potentielles sur les créances locatives impayées à cause de la crise du Covid-19.