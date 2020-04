Vente surprise chez Recticel, rebond de ING (Débriefing actions belges)

Proximus a perdu 4,68% sur des prises de bénéfices après son fort rebond de la semaine précédente. Le groupe avait présenté son nouveau plan stratégique, bien accueilli par les investisseurs. Les analystes de Kepler Cheuvreux ont souligné que Telenet (+5,32%) a rejoint Orange Belgium (+1,25%) dans le but d'annuler l'éventuelle vente de VOO. "En cas d'accord, cela pourrait compromettre son dividende, mais là encore, on pourrait également considérer qu'il s'agit d'un accord transformationnel, car il bénéficierait d'une plus grande échelle et de synergies", écrivent-ils.