Veolia va revoir son offre sur Suez à la hausse

Le "coup fourré" de Suez porte-t-il déjà ses fruits? Ce jeudi le patron de Veolia a qualifié de la sorte la décision de Suez de reloger un de ces joyaux aux Pays-Bas pour freiner la fusion entre les deux spécialistes français de la gestion de l'environnement. Mais, ce vendredi, le même patron, Antoine Frérot, a promis de peaufiner son offre formulée il y a un mois et qui court jusqu'au 30 septembre.

Offre "hostile et opportuniste"

Le but est de construire un "grand champion mondial français de la transformation écologique". Mais, Suez a rejeté ce projet qualifié d'"hostile et opportuniste" et Engie a jugé l'offre insuffisante.