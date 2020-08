Vestas domine un secteur éolien de plus en plus consolidé

Selon Bloomberg Intelligence, la consolidation du secteur éolien s'intensifie. Il devrait être de plus en plus dominé par de grands noms comme Vestas, Siemens Gamesa ou encore Nordex.

Le géant danois voit son carnet de commandes exploser cette année malgré la pandémie. Ce qui lui permet de donner à nouveau des prévisions annuelles.

Le vent souffle dans la bonne direction pour Vestas. Le constructeur danois d'éoliennes a fait état ce mardi d'une hausse de 67% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre 2020, à 3,54 milliards d'euros. Son ebit avant éléments exceptionnels est par contre tombé à 34 millions d'euros. Ce qui se traduit par une marge de 1%, contre 6% au deuxième trimestre de 2019.

"À court terme, les résultats sont décevants, mais Vestas inspire confiance en laissant entendre que 2020 peut être une année acceptable après tout" Per Hansen investment economist chez Nordnet

"Cette baisse résulte principalement de provisions extraordinaires de 175 millions d'euros constituées au cours du trimestre, couvrant une réparation et une mise à niveau d'un nombre limité de pales déjà installées", explique la société dans son communiqué. Hors provisions, la marge sous-jacente est de 5,9%.

Fort de ces résultats et d'un carnet de commandes record de 35,1 milliards d'euros, Vestas retrouve le sourire et donne à nouveau des prévisions – suspendues en avril dernier – pour l'exercice annuel. Le groupe table toujours sur un chiffre d'affaires entre 14 et 15 milliards d'euros. Il a par contre abaissé son objectif en matière de marge opérationnelle et vise désormais une fourchette entre 5% et 7% contre 7-9% précédemment.

2020, année "acceptable" pour l'éolien?

Ce regain de confiance a été largement salué par les investisseurs et analystes. "À court terme, les résultats sont décevants, mais Vestas inspire confiance en laissant entendre que 2020 peut être une année acceptable après tout", souligne Per Hansen, investment economist chez Nordnet. L'action Vestas signe l'une des plus fortes hausses en Europe avec un bond de 7,25% à la Bourse de Copenhague.

Notons que le titre affiche une performance positive de 35,89% depuis le début de l'année. Une belle exception dans le secteur européen de l'énergie (-31,29%). Son concurrent espagnol Siemens Gamesa n'a toutefois pas à rougir (+41,29%).