Victoire pour les actionnaires minoritaires d'Unibail

Le projet d'augmentation de capital d'Unibail a été rejeté par l'assemblée générale des actionnaires. Un affront qui a fait bondir l'action d'Unibail-Rodamco-Westfield.

Mis sous pression par la crise sanitaire et les difficultés rencontrées par ses locataires, le numéro un mondial de l'immobilier commercial a proposé à ses actionnaires un plan pour renforcer son bilan.

Trois grands axes étaient privilégiés par Unibail-Rodamco-Westfield (URW) pour parvenir à ses fins avec une augmentation de capital de 3,5 milliards d'euros, la vente de quelques joyaux pour 4 milliards d'euros et le rognage du dividende.

"Il y avait un gros risque que l'augmentation de capital entraîne une décote, comme c'est souvent le cas pour ce type d'opération." Mikaël Jacoby Oddo BHF

Des actionnaires minoritaires, mais non moins renommés, sont rapidement sortis du bois pour dénoncer cette opération. Parmi eux, l'entrepreneur Xavier Niel et l'ancien patron du groupe immobilier Léon Bressler. Ils sont parvenus à se renforcer au capital de URW en amont de l'assemblée générale prévue ce mardi et détiennent à présent un peu plus de 5% du groupe.

Une dette qui inquiète

Covid-19 oblige, le vote sur le plan de la direction a eu lieu à distance et s'est clôturé ce lundi. Le résultat est un camouflet pour la direction. Xavier Niel et Léon Bressler sont arrivés à imposer leurs vues et la résolution autorisant le conseil d'administration à lancer une augmentation de capital n'a pas recueilli la majorité des deux tiers requise.

"Nous devrons examiner toutes les alternatives possibles pour rapidement renforcer la structure financière du groupe." Christophe Cuvillier CEO d'Unibail-Rodamco-Westfield

Les actionnaires ont aussi approuvé l'entrée au conseil d'administration de Léon Bressler et de Xavier Niel.

Le président du champion de l'immobilier commercial n'a pas caché sa crainte de voir la dette du groupe gonfler. "L'endettement d'URW reste élevé. Nous devrons examiner toutes les alternatives possibles pour rapidement renforcer la structure financière du groupe", précise Christophe Cuvillier dans le communiqué de la société cotée.

Coup de fouet en bourse

L'heure est à présent aux tractations. Le président d'Unibail promet de réunir très prochainement le conseil de surveillance "avec les directeurs nouvellement nommés et le conseil d'administration." Les débats risquent d'être houleux. Xavier Niel et Léon Bressler demandent notamment à URW de céder les centres américains du groupe, acquis il y a deux ans pour une vingtaine de milliards d'euros.

Sur les marchés, l'action Unibail-Rodmaco-Westerfield, ragaillardie la veille avec une hausse de plus de 24% grâce à l'annonce de Pfizer, a poursuivi son ascension sur la même cadence. Une heure après le début des échanges ce mardi, le titre URW grimpait de 31,62% pour dépasser la barre des 56 euros, un niveau qu'il n'avait plus atteint depuis le 17 juin dernier. Le groupe immobilier a cependant perdu plus de 60% de sa valeur en bourse depuis le début de l'année.

"Il y avait un gros risque que l'augmentation de capital entraîne une décote, comme c'est souvent le cas pour ce type d'opération (...) La valorisation repart et pourrait retrouver des niveaux plus conformes au business model", a expliqué à l'agence Reuters Mikaël Jacoby , responsable du trading Europe continentale chez Oddo BHF.