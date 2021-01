Vincent Van Dessel, président de la Bourse de Bruxelles: "Il faut diminuer le précompte mobilier sur les petites valeurs"

L'investisseur belge a bien plébiscité les actions de la Bourse de Bruxelles en 2020. Mais Euronext Bruxelles a constaté que l es valeurs du Bel 20 ont attiré davantage le particulier que les titres du Bel Mid et du Bel Small , les indices des plus petites actions de la cote. Le total des transactions sur la Bourse de Bruxelles effectuées par les particuliers a progressé de 43,6% l'année passée, passant de 1,75 million à 2,52 millions.

Vincent Van Dessel, le président d'Euronext Bruxelles, a indiqué que sur les valeurs hors Bel 20, la progression des transactions s'est élevée de 25,8% en 2020, passant de 1,25 million à 1,58 million. "Les nouveaux investisseurs se sont concentrés sur le Bel20, plus que sur les valeurs moyennes, alors que la liquidité sur ces titres est apportée par les particuliers", a-t-il regretté. Il a expliqué que l'évolution des valeurs comme AB InBev l'année passée a attiré les investisseurs particuliers. "AB InBev a connu une chute importante en 2020 en raison de la crise et de la fermeture de l'horeca, contrairement à des titres comme UCB et argenx qui se trouvent sur des secteurs plus porteurs" indique-t-il. Pour rappel, AB InBev avait perdu plus de 20 % l'an dernier, alors que le Bel 20 a reculé de 8,15%.