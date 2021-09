Violent décrochage pour l'action EasyJet

Mariage raté dans les airs

EasyJet est en quête d'argent frais et va procéder à une augmentation de capital de 1,2 milliard de livres.

Dans le même temps, le transporteur aérien est en quête d'argent frais. Durement touché comme le reste du secteur par la pandémie, il lance une augmentation de capital de 1,2 milliard de livres. Le signal a été perçu très négativement par les suiveurs de l'action EasyJet. Le titre a fondu de plus de 10% sur la séance effaçant par la même occasion tous les gains accumulés depuis le mois de novembre dernier.

Mauvaise nouvelle pour Sanofi

Sur le marché parisien, Sanofi s'est fait taper sur les doigts à cause de l'échec de son premier essai de phase III évaluant le traitement d'une maladie de la peau auto-immune rare. Le groupe pharma n'a pas atteint son critère d'évaluation principal, ni ses critères secondaires, de quoi faire perdre 1,75% à son action représentative.

Toujours à Paris, la plus forte baisse du CAC 40 était à mettre à l'actif d' Atos , qui a glissé de 3,09% alors que des rumeurs sur d'éventuels changements au sein de l'indice parisien annonçaient la sortie du spécialiste français des services numériques.

L'été pourri d'AB InBev

Sur le marché bruxellois, AB InBev a fait les frais des mauvaises perspectives avancées par le brasseur américain Boston Beer. Coté à Wall Street, ce dernier tempère les attentes du marché concernant la nouvelle mine d'or des groupes brassicoles secteur de la bière: les "hard seltzers". Ce mélange d'eau pétillante et d'alcool au goût fruité est considéré depuis quelques années comme le nouveau moteur de la croissance des brasseurs. Mais l'engouement semble s'estomper plus vite que prévu. Boston Beer a lancé un avertissement sur ses résultats, ce qui a mis sous pression les titres des grands producteurs de bière.

"AB InBev est également confronté à un ralentissement de la croissance des hard seltzers", indique Kepler Cheuvreux, citant les derniers chiffres du bureau d'études Nielsen. Celles-ci montrent une baisse des ventes au cours des quatre dernières semaines, même si AB InBev continue de gagner des parts de marché dans ce segment. Même son de cloche chez Jefferies, mais la banque d'investissements nuance ses propos en vantant le pipeline du projet Beyond Beer d'AB InBev où l'on retrouve des boissons spiritueuses, de la kombucha et d'autres boissons non alcoolisées.