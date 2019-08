Voici des actions à gros dividendes pour faire un pied de nez aux taux bas

Listes de valeurs à l’appui, Goldman Sachs et KBC Securities conseillent aux investisseurs de jeter un œil du côté des sociétés à haut rendement comme alternative à l'électroencéphalogramme plat des taux.

On l’a constaté ces dernières semaines. Face aux craintes de récession mondiale régnant sur les marchés, aux tensions commerciales ou géopolitiques et aux taux anémiques, l’or a repris des couleurs jouant, à nouveau, son rôle de valeur refuge.

Le tuyau de Goldman Sachs

"Avec un rendement des bons du trésor à 10 ans de 1,5% et alors que la Fed va encore probablement abaisser ses taux à deux reprises cette année, les investisseurs devraient jeter un œil sur les opportunités que représentent les actions à dividende."

Voilà le conseil d’un des pontes de l’investissement chez Goldman Sachs , David Kostin , qui précise que les sociétés américaines augmentent leurs dividendes de façon croissante. Celles des entreprises reprises dans l’indice S&P 500 ont cru de 9% au cours du premier et du deuxième trimestre de cette année. Goldman Sachs prévoit une croissance annuelle moyenne de 3,5% du coupon pour le S&P 500 au cours de la prochaine décennie.

La banque d’affaires a sélectionné des actions en fonction de la forte croissance de leur dividende et des rendements élevés. Le rendement moyen de sa liste s’élève à 3,8% contre 2,1% pour l’action typique du S&P 500. AT&T , AbbVie et Seagate figurent parmi les actions retenues. Pour une liste plus élargie, cliquez sur le lien du tweet ci-dessous.