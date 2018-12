Voici les actions belges victimes des "shorteurs"

Argenx , Befimmo , Mithra , Solvay et surtout Melexis , le producteur de puces pour le secteur automobile, sont les nouvelles cibles belges des "shorteurs", ces spéculateurs qui misent sur une baisse des actions. Via un système de prêt de titres, ils vendent ces derniers sur le marché, accroissant la pression baissière. Ils espèrent les racheter plus tard à un cours plus bas et empocher la différence.