Voici les sociétés susceptibles d'être rachetées à Bruxelles

Ablynx, TiGenix, Vastned Retail Belgium et RealDolmen, pas moins de quatre OPA se superposent actuellement à Bruxelles. Quelles pourraient bien être les prochaines "victimes"?

Quand on croit qu’il n’y en aura plus, il y en aura encore. Les offres publiques d’achats (OPA) dont les sociétés belges ne cessent d’être la cible ces dernières années viennent de connaître un coup d’accélérateur à la Bourse de Bruxelles. Ablynx, TiGenix, RealDolmen et Vastned Retail Belgium, pas moins de 4 opérations se superposent actuellement. Et tout indique que les prédateurs arriveront à leur fin. C’ est déjà le cas d’Ablynx. Le pharmacien français Sanofi, qui a lancé une offre d’achat d’un montant de 3,27 milliards d’euros pour acquérir la biotech gantoise, a déjà indiqué détenir 95,6% de ses actions.

L’intérêt affiché par les sociétés, par ailleurs très souvent étrangères, devrait en principe nous réjouir. Ces sociétés profitent du "format" généralement modeste de nos entreprises pour gagner des parts de marché sans devoir débourser des sommes folles. En même temps, leur intérêt trahit une forte reconnaissance pour ce qu’il se fait chez nous dans le monde des entreprises. Mais il faut bien constater qu’en même temps, cet engouement pour nos sociétés s’accompagne inexorablement d’une réduction du nombre d’entreprises cotées à Bruxelles au fil des ans. D’autant que les sociétés candidates à une introduction à la cote, elles, sont plutôt loin de se bousculer au portillon de la Bourse de Bruxelles.

De 200 en 1987, à la veille de l’OPA de la Société Générale de Belgique qui a marqué le début de la vague des OPA dans notre pays, elles ne sont plus que 130 aujourd’hui les sociétés à être cotées. Rien que depuis 2000, elles sont près d’une centaine à avoir quitté la cote.

Des rumeurs qui ont la vie longue

Doit-on en conclure que le filon des sociétés opéables est en train de s’épuiser sur la place bruxelloise? Certains le craignent. D’autres estiment qu’il est trop tôt pour l’affirmer. À intervalles réguliers, des rumeurs concernant les prochaines cibles circulent d’ailleurs dans les coulisses des marchés. Des noms de "proies" potentielles sont même avancés. Les entreprises actives dans le secteur de la biotechnologie sont souvent ciblées. Mais pas seulement. D’autres comme Telenet, Nyrstar, Roularta et Orange Belgium, pour ne donner que ces exemples, sont aussi dans le viseur des pronostiqueurs.

Une offre publique d’achat (OPA) d’une société disposant d’un actionnariat de référence a plus de chances d’aboutir, que celle d’une entreprise à l’actionnariat dispersé.

Les investisseurs qui ont de la mémoire se souviendront certainement que Mobistar, devenu en 2016 Orange Belgium, faisait l’objet de rumeurs en….2005 déjà. Avant d’être reprise par le néerlandais Ahold en 2016, le distributeur Delhaizen’avait cessé depuis les années 1990 d’être au centre de ce type de nouvelles.

Alors, les rumeurs qui circulent de nos jours ont-elles des chances de se concrétiser? Pour peu que l’on fasse preuve de sérieux, personne n’est en mesure de répondre à cette question avec certitude.

Actionnaire de référence, familial en l’occurrence

De fait, il y a encore des candidats à l’OPA. mais ce ne sont pas forcément ceux que l’on croit. Pour savoir quelles sociétés sont susceptibles de faire l’objet d’une OPA, l’idée nous est venue de relever les principales caractéristiques sur le plan de l’actionnariat des sociétés rachetées ces dernières années.

On aurait tendance à penser qu’au plus l’actionnariat d’une société est éclaté, au plus la tâche d’un prédateur sera aisée. C’est tout le contraire en réalité que l’on observe. Cela s’explique par le fait qu’il n’est pas toujours possible pour un offrant de mettre d’accord tous les actionnaires. Avoir un actionnariat de référence rend un projet d’acquisition plus facile. D’où l’idée selon laquelle un actionnaire de référence protège mieux contre une OPA, n’est pas non plus tout à fait correcte.

Des exemples? Les plus grosses transactions qui ont concerné le monde financier belge au cours des trois dernières décennies, et qui ont concerné Tractebel, Petrofina, Banque Bruxelles Lambert, Royale Belge, Quick, CBR et CMB pour ne citer qu’eux, rentrent dans ce registre. Toutes avaient un actionnaire de référence. Les holdings GBL pour les unes, Société Générale de Belgique pour d’autres.

Dans le cas de Vastned Retail Belgium, c’est sa maison mère néerlandaise Vastned qui est l’actionnaire de référence, avec 65% des actions détenues. Elle propose un prix de 57,5 euros par action, inférieur au sommet historique de 62,9 euros atteint en mars 2015. Détenu à 67% par sa maison mère néerlandaise aussi, certains soupçonnent que Wereldhave Belgium pourrait connaître un sort semblable.

Une offre publique d’achat (OPA) d’une société disposant d’un actionnariat de référence a plus de chances d’aboutir que celle d’une entreprise à l’actionnariat dispersé.

À ces exemples, on peut joindre des noms tels que Côte-d’Or, De Witte -Lietaer, Sun International, Walibi, GB-Inno-BM, Terca, Desimpel, Ontex avant son retour en Bourse en 2014. Des sociétés avec un actionnaire de référence familial cette fois. Leur introduction en Bourse était souvent considérée comme une mise à l’étalage dans l’espoir de trouver un prédateur. Balta est-il aujourd’hui dans ce cas de figure? Ce fabricant de tapis était entré en Bourse en mai 2017 au prix de 13,25 euros par action. Détenu à hauteur de 30% par le holding familial Bois Sauvage, Recticel peut dans une certaine mesure intégrer cette catégorie de sociétés.

Cela dit, des sociétés familiales comme Pairi Daiza, CMB, Spadel et Duvel-Moortgat se différencient de celles que l’on vient de citer, dans la mesure où c’est l’actionnaire de référence familial qui a conduit l’opération de rachat. Et cela dans le simple objectif de reprendre le contrôle total de l’entreprise. Les familles Saverys pour CMB, Domb pour Pairi Daïza, Moortgat pour Duvel-Moortgat.

Si disposer d’un actionnariat de référence, familial de surcroît, accroît la probabilité qu’une société fasse l’objet d’une OPA, la Bourse de Bruxelles n’est alors pas arrivée à bout de ce type d’opération. Car elles sont encore légion les sociétés à se retrouver dans cette configuration. Jensen-Group, Melexis, Lotus Bakeries, Kinepolis, Econocom, Euronav, Exmar, Greenyard, Sioen, Roularta (lire l’ encadré), Moury Construct, Ter Beke et Sapec entre autres sont de celles-là.

Le cas des biotechs

Une autre manière de repérer le statut d’"opéable" pour une société belge à l’actionnariat dispersé vise à passer en revue ses principaux actionnaires. Elle permet parfois de repérer l’un ou l’autre d’entre eux susceptibles de se lancer à l’assaut de la société dont ils sont actionnaires.

Le secteur des entreprises biotechnologiques nous donne quelques exemples croustillants sur ce plan. Parmi les principaux actionnaires de TiGenix par exemple, il y a celui qui procède pour le moment à son rachat, le japonais Takeda Pharmaceuticals. Avec un peu plus de 4% de capital, il est le 3e plus important actionnaire de TiGenix.

Johnson & Johnson qui détient 11,9% de Biocartis est le premier actionnaire de ce groupe biotech. Le groupe américain songe-t-il à en faire l’acquisition à terme? Chez Galapagos, c’est l’américain Gilead (13,2%) qui tient ce rôle. Mais il est talonné par Debiopharm Innovation (9,22%), un fond suisse très actif dans le domaine de la biotechnologie. Les analystes de KBC Securities disaient en février que Gilead attend plus de clarté sur les traitements de la société biotech basée à Malines. Chez Degroof Petercam, on avançait qu’AbbVie, un autre groupe américain, pourrait être intéressé de prendre 10% du capital de Galapagos. Cela dit, Galapagos a au même moment fait part de sa volonté de se protéger d’une offre de rachat hostile. Galapagos vaut 4,2 milliards d’euros en Bourse.

Argenx est détenu à hauteur de 4,3% par le britannique Shire Pharmaceuticals. Ce dernier, qui fait l’objet en ce moment d’une OPA à la Bourse de Londres de la part de, encore lui, Takeda Pharmaceuticals, avait déjà acquis chez nous le groupe biotech Movetis en 2010 pour 319 millions d’euros.

Prix d’OPA parfois sous celui du prix d’IPO

On pourrait multiplier les exemples. C’est ce qui permet de penser que le secteur biotech pourrait être celui qui connaîtra la plus importante activité sur le front des OPA à l’avenir à la Bourse de Bruxelles. Prudence toutefois. Vu la volatilité des cours dans ce secteur de la cote, les rachats se font parfois à des prix inférieurs aux prix fixés lors des IPO. Le prix qu’offre Takeda pour mettre la main sur TiGenix est de 491 millions d’euro. Soit 1,78 euro par action. Son prix d’IPO en mars 2007 avait été de 5 euros par action.

Les investisseurs friands d’actions biotechs n’ont fort probablement pas oublié ce cas. Le groupe biotech gantois Innogenetics qui avait été lancé au prix de 10 dollars par action à la fin des années 1990, avait été racheté en 2008 par l’ex-division pharma de Solvay au prix de 5 euros, avant de tomber dans l’escarcelle du japonais Fujirebio.

Cela n’a pas, par contre, été le cas pour un autre groupe gantois, Ablynx, racheté pour 3,4 milliards d’euros. Soit 45 euros par action. Son titre avait été introduit au prix de 7 euros en 2007, lors d’une première émission. Précisons encore qu’avant l’offre, Sanofi n’était pas actionnaire d’Ablynx.

Ageas et d’autres cas particuliers

Bien évidemment, on peut procéder de la même manière dans les segments de la cote. Parmi les exemples les plus criants, il y a l’action de l’assureur Ageas. Son actionnariat est très éclaté. Et la présence de groupes chinois intrigue certains observateurs. Ping An et Fosun International détiennent ensemble un peu plus de 8% des 203,02 millions d’actions qui forment le capital de l’assureur.

D’autres cas particuliers peuvent être épinglés. Comme Sabca qui est détenu à 53% par Dassault Aviation. À peine 3% de ses actions sont cotées en Bourse. La société ne paraît pas pour autant tentée par l’idée d’un retrait. Son directeur financier nous avait expliqué il y a quelques années vouloir rester sur le marché pour une question de transparence vis-à-vis de ses clients. Ce peut être aussi le cas pour des entreprises comme Lotus, Sioen ou Moury Construct.

Régulièrement, les rumeurs d’OPA refont surface concernant Telenet par son actionnaire majoritaire Liberty Global, et Nyrstar. Pour le premier, devant les besoins financiers de Liberty Global – il vient de céder des actifs pour 18 milliards de dollars à Vodafone –, le doute est permis. L’orientation baissière du cours de Telenet ces derniers temps après des résultats décevants, tend à réduire sa "prime" d’OPA. Concernant le second, il est souvent question de rachat par son principal actionnaire Trafigura. Là aussi, le doute existe. Aussi longtemps en tous les cas que le roi du zinc à Bruxelles n’aura pas redressé sa santé financière.

Un dernier mot sur les holdings. Les chances de les voir quitter la cote sont également minces. Sofina, Brederode et Bois Sauvage par exemple ne sont pas vouées à faire l’objet d’une OPA dans la mesure où elles sont destinées à gérer les "économies" de certaines grandes familles héritières des affaires fondées par leurs aïeux.

Vue en plein écran Bruno Segers, CEO RealDolmen ©Photo News