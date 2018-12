Voici les tuyaux boursiers de KBC et de Kepler pour 2019

KBC Securities et Kepler Chevreux ont dressé la liste de leurs actions favorites du Benelux pour 2019.

Comme chaque année à pareille époque, KBC Securities dévoile ses actions Benelux favorites pour l'an prochain. En 2018, les analystes ont eu du flair. Leur "top picks list" a surperformé le Bel 20 et l’EuroStoxx 50 de 3,3% et de 1,1% respectivement. La comparaison avec l’indice de référence d’Euronext Amsterdam est toutefois moins flatteuse, avec une sous-performance de 5,4%. La sélection de valeurs plus petites, les smallcaps, s’est avérée plus que judicieuse avec un gain moyen de 13,3%.

Voici les valeurs belges sélectionnées pour 2019 et la justification de KBC Securities. Nous avons ajouté le bilan boursier pour chacune d’entre elles depuis le début janvier 2018.

• Une accélération de la croissance du volume d’AB InBev combinée avec la premiumisation en cours, les synergies de coûts et une accélération du désendettement aboutiront à une croissance annuelle moyenne à deux chiffres du bénéfice par action. Le titre a chuté de 33% en 2018.



• Avec son effet de levier opérationnel, son bilan prudent et sa flotte rajeunie, Euronav est bien positionné pour profiter pleinement d’une reprise du marché. Le titre a reculé de 7% depuis le début de l’année.



• 2019 sera dominée par des paiements d’étape et le lancement de plusieurs nouveaux essais cliniques. Combinés avec le potentiel de hausse du GLPG1690 dans la phase 3 de la fibrose pulmonaire idiopathique, KBC réitère sa recommandation d’achat sur Galapagos qui a progressé de 14% depuis janvier.

• Le broker voit le rachat du groupe canadien Landmark comme le début de la deuxième phase de la stratégie d’acquisition de Kinepolis . Le déploiement de cette stratégie ajoutée à l’innovation en matière de produits et à l’efficacité opérationnelle va nourrir la profitabilité. La valeur a reculé de 12% cette année.

• Le marché en forte croissance des semi-conducteurs pour l’automobile va continuer à dépasser celui de l’industrie automobile et celui des puces dans son ensemble. Le broker se dit convaincu que la chute récente de Melexis (-44% en 2018) est trop sévère.

• Tubize , l’actionnaire de référence d’UCB, se traite actuellement avec une décote de 45%, ce que KBC juge excessif. Il estime que la décote devrait tourner autour de 30% comme pour les autres mono-holdings. Tubize, qui a reculé de près de 4% en 2018, représente une opportunité bon marché pour acheter le potentiel du sous-jacent, UCB.

• KBC reste "bullish" sur le groupe immobilier VGP en raison des perspectives favorables du secteur et de la valorisation attractive. La co-entreprise avec Allianz Re apporte une grande visibilité sur le recyclage des liquidités. VGP affiche un bilan boursier stable en 2018.

Signalons que les actions néerlandaises qui ont la préférence de KBC en 2019 sont ABN Amro, Boskalis et NN Group. Et les smallcaps retenues sont Biocartis, Exmar, Orange Belgium, Recticel et Sioen.