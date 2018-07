Voici pourquoi l'Europe est (encore) à la traîne de Wall Street en 2018

C’est un constat déjà tiré à multiples reprises mais qui perdure encore cette année: l’Europe boursière est à la traîne par rapport à Wall Street. Cette fois, la principale raison en est simple. La plupart des actions technologiques favorites des investisseurs sont cotées à Wall Street. Il n’y a qu’à jeter un oeil sur les gains de plus de 80% enregistrés cette année par Twitter (+83%) et Netflix (+103%) pour saisir l'engouement que suscite ces valeurs.

Depuis le début de l’année, l’indice européen Stoxx Europe 600 s’est contracté de 2,61% tandis que le S&P 500 peut s’enorgueillir d’un gain de 1,48% qu’il doit, pour l’essentiel, aux valeurs technos. Goldman Sachs a en effet constaté que plus de 100% du return total de 3% enregistré par l’indice depuis le début de l’année est le fait de 10 actions dont huit font partie de ce segment très prisé où l’on retrouve les incontournables FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix et Google).

L'euro n'aide pas

L'écart sur dix ans se creuse

La comparaison sur le long terme des deux indices ne tourne pas non plus à l’avantage de l’Europe. Sur dix ans, le S&P 500 affiche une croissance de 120% alors qu’elle est cantonnée à 34% du côté du Stoxx 600. La croissance bénéficiaire européenne est estimée à 6,1% cette année et à 8,6% en 2019 alors que pour les Etats-Unis, elle atteint respectivement 23% et 11%.