Volatilité pour Proximus, Umicore dégradée, Nyrstar se démarque (+Briefing)

• La tendance

A sa reprise de cotation après un jour de suspension, l’action Proximus était très volatile et reculait de 1,5% un quart d’heure après le début des transactions. Le groupe a confirmé la suppression de 1.900 emplois. Umicore (-3,4%) et Aperam (-3%) affichent les replis les plus sensibles. Engie et bpost se distinguent avec des gains respectifs de 0,6% et 0,5%.