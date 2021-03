Volkswagen sur les traces de Tesla (Débriefing actions européennes)

Ce lundi, les grands indices européens ont d'abord surfé sur les signaux attestant d'une reprise rapide de l'économie mondiale pour poursuivre leur marche en avant. Mais les craintes d'une accélération de l'inflation sont revenues troubler le radar des investisseurs avec la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale, mardi et mercredi, suivie jeudi de celle de la Banque d'Angleterre.

À la cloche, le CAC 40 de Paris a reculé de 0,17% . À Francfort, le Dax a lâché 0,28% et à Londres, le FTSE 100 a perdu 0,17%. Le Stoxx 600 Europe a de son côté fini inchangé.

Sur le marché parisien, Danone a grimpé de 2,89%, plus forte hausse du jour. Le titre du groupe agroalimentaire a réagi positivement à la décision du conseil d'administration d'évincer de ses fonctions le patron Emmanuel Faber. L'homme était sous la pression de deux importants actionnaires du groupe depuis plusieurs mois. Ils étaient opposés à la stratégie du CEO et à l'organigramme du numéro trois mondial du yaourt.

À Londres, l'action Astrazeneca (+0,39%) est restée proche de l'équilibre. Le groupe pharmaceutique accumule les déconvenues pour son vaccin anti-covid qui subit des retards de livraisons et dont l'utilisation est suspendue dans plusieurs pays en Europe, dont l'Allemagne et la France, en raison de doutes sur des effets secondaires.

Le constructeur de voitures Volkswagen fait des étincelles à la Bourse de Francfort, son titre gagnant 2,40% à 194,78 euros. Le cours de bourse du groupe allemand revient ainsi près de son plus haut niveau depuis 2015. Les investisseurs ont salué l'annonce de VW de construire en Europe six usines de production de cellules de batteries pour véhicules électriques d'ici 2030. Le but est de sécuriser les approvisionnements du champion européen de l'automobile. Le groupe allemand, concurrencé sur ce segment par l'américain Tesla, est le deuxième constructeur automobile mondial derrière le japonais Toyota.