Volkswagen toujours porté par son virage électrique (débriefing actions européennes)

Les principales bourses européennes ont terminé en hausse, la perspective d'une prolongation du confinement en Allemagne et de nouvelles turbulences financières en Turquie incitant les investisseurs à la prudence, tandis que les rendements obligataires et les cours du pétrole reculent. À Paris, le CAC 40 a pris 0,49% et à Londres, le FTSE 100 a avancé de 0,26% alors qu'à Francfort, le Dax a gagné XX% grâce à une nouvelle forte hausse de Volkswagen. L'indice EuroStoxx 50 a stagné et le Stoxx 600 a pris 0,19%.