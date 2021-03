"Voltswagen" numéro un du DAX (Débriefing actions européennes)

La prudence a encore dominé les échanges boursiers en Europe ce mercredi alors que les investisseurs ont limité les initiatives dans l'attente des décisions de la Réserve fédérale américaine, publiées après la clôture européenne. Les commentaires de la Fed sont très attendus dans le contexte actuel de remontée des rendements obligataires. Des rendements qui sont revenus à leurs sommets d'il y a un an, ce qui a pesé sur les valeurs technologiques et a profité au compartiment bancaire.

Les actions des grands constructeurs automobiles étaient bien en vue, et cela malgré un plongeon de 19,3% des immatriculations de véhicules neufs en février sur le marché européen. Le catalyseur de la bonne forme du secteur auto est à trouver dans la forte remontée du cours de Volkswagen. Le groupe allemand a montré ces deux derniers jours de belles dispositions pour tenir à tête à Tesla dans la course à la voiture électrique. Ce mercredi, l'action VW a grimpé de 11,04% pour porter sa progression depuis le 1er janvier à plus de 50%. Une grimpette qui lui permet en outre de détrôner SAP au rang de plus grosse capitalisation boursière de la cote allemande. Le rival BMW a également brillé, grappillant 6,16% à la Bourse de Francfort. Le marché est séduit par la perspective pour 2021 d'une "hausse significative" du bénéfice imposable de BMW, un bénéfice qui a fondu de 27% en 2020.