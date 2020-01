Volvo applaudi, Royal Dutch Shell déçoit (Débriefing actions européennes)

Les principales Bourses européennes ont de nouveau clôturé en baisse ce jeudi, plombées par un regain d’inquiétude sur l’ampleur de l’épidémie de coronavirus partie de Chine et sur ses conséquences pour l’économie et les entreprises.

L’indice EuroStoxx 50 a baissé de 1,31%, le FTSEurofirst 300 de 1,06% et le Stoxx 600 de 1,06%. Ce dernier reste toutefois au-dessus du plus bas de trois semaines touché mardi.

Tous les grands secteurs de la cote européenne ont terminé dans le rouge et parmi les baisses les plus marquées figurent sans surprise les compartiments les plus exposés au risque de ralentissement de la croissance en Chine: celui du pétrole et du gaz a reculé de 2,61%, celui des hautes technologies de 2,04%, celui des matières premières de 0,68%.