Volvo plombe le secteur automobile (débriefing actions européennes)

À Paris, le CAC 40 a perdu 0,39%. À Francfort, le Dax est resté à l'équilibre et à Londres, le FTSE 100 a abandonné 0,40%. L'EuroStoxx 50 de la zone euro a reculé de 0,18% et le Stoxx 600, de 0,20%.

La crainte de voir la situation sanitaire empêcher une reprise de l'activité du transport aérien et du tourisme cet été a plombé les valeurs du secteur: leur indice Stoxx de référence a perdu 1,23%, la compagnie aérienne EasyJet 3,27%, le groupe de croisières Carnival 5,57%, et le voyagiste TUI 6,11%. À Paris, ADP a cédé 2,42% et Air France-KLM 2,36%.