WDP au record, Xior porté par une recommandation (Débriefing actions belges)

Elle mentionne également un "excellent démarrage" de son plan de croissance 2019-2023 avec un volume d’environ 550 millions d’euros d’investissements nouveaux déjà identifiés. Toutefois, Degroof Petercam a ajusté sa recommandation de "réduire" à "conserver". Le broker reste prudent en raison de la valorisation élevée - 25,6 fois le bénéfice attendu pour 2020 et 3,1% de rendement du dividende - malgré de belles perspectives de croissance et du potentiel de hausse de la valeur de l'actif net.

Sur le marché élargi, Xior a pris 4,72%. La SIR a acquis un projet de reconversion à Eindhoven avec 250 unités de logement attendues au second semestre 2022. Le bâtiment est actuellement loué et il devrait générer des revenus (300.000 euros par an) jusqu'à l'obtention des permis (normalement début 2021). La valeur d’investissement totale espérée s’élève à environ 32 millions d’euros avec un rendement initial de 6%. Pour l'analyste Amal Aboulkhouatem chez Degroof Petercam, Xior franchit une étape de plus sur un marché prometteur aux Pays-Bas. Elle a relevé son objectif de cours de 50 à 53 euros. La recommandation passe d'accumuler à conserver.