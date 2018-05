WDP est le champion du return sur un très long terme

Les actionnaires fidèles de WDP et de Xior comptent parmi les plus comblés dans le monde des SIR, les sociétés immobilières réglementées.

C’est la saison des paiements des dividendes à la Bourse de Bruxelles. Les actionnaires des sociétés immobilières réglementées, en abrégé SIR, ont ainsi déjà reçu ou vont tout prochainement recevoir leur écot. Montea, Xior, Wereldhave Belgium, WDP et Befimmo l’ont déjà attribué. Ce vendredi, ce sera au tour de Cofinimmo de rémunérer ses actionnaires, suivie d’ici la fin de ce mois de Vastned Retail Belgium et de Leasinvest.

Befimmo offre le meilleur rendement sur dividende. Mais à plus long terme, les actionnaires de WDP comptent parmi les plus comblés.

Le moment semble donc plutôt propice pour repérer la SIR qui comble le mieux ses actionnaires. Befimmo apparaît sur ce plan comme étant la plus généreuse, au vu du rendement affiché par l’action sur la base du dividende brut versé aux actionnaires. Il s’élève à 6,50%. Cette SIR est suivie de Wereldhave Belgium (5,31%) et de Cofinimmo (4,9%). Ces performances signifient-elles que les investisseurs devraient privilégier ces trois SIR pour leur portefeuille d’investissement? La nuance s’impose. Un coup d’œil sur les performances qu’elles enregistrent à plus long terme ne permet pas de répondre par l’affirmative.

Le return calculé en tenant compte de l’évolution de leurs cours de Bourse et du montant du dividende versé, qu’ont enregistré ces SIR n’a en revanche rien de spectaculaire. Et comparé à celui réalisé par nombre d’autres SIR, il apparaît plutôt chétif. Celui de Befimmo est de 5,9%, sur les 12 derniers mois donc. Ceux de Wereldhave Belgium et de Cofinimmo successivement de 1% et 2,5%.

Sur un an, l’actionnaire de WDP a bénéficié d’une bien meilleure performance. Le return de cette valeur a totalisé 20,4%. Excellente prestation également de Vastned Retail Estates due, il faut bien le reconnaître, à la décision de la maison mère néerlandaise de racheter sa filiale en Belgique. Avec un return de 12,2% et de 6,5% respectivement, Xior et Aedifica ne déméritent pas. Depuis le moment où une SIR est introduite en Bourse, ce sont encore WDP (+ 15,6%) et Xior (+ 24,4%) qui signent le meilleur return par an.

Reste à savoir si Xior, concentré sur les logements d’étudiants et dont la présence en Bourse est finalement assez récente, arrivera à tenir ce rythme encore bien longtemps. Xior a été introduit en Bourse en 2015, tandis que WDP l’est depuis 1999. Élément favorable à WDP, cette SIR est active dans la logistique. Un secteur qui n’exige pas autant de coûts que l’entretien des logements d’étudiants. Les anciens détenteurs des certificats immobiliers "Louvain-la-Neuve" qui étaient spécialisés dans ce type de logements, doivent certainement s’en souvenir.

Les SIR actives dans la logistique comme WDP donc et Montea (return annuel de 11,10%) entre autres, ou celles tournées vers l’immobilier de santé comme Aedifica (+ 10,6%) et Care Property (10,1%) sont celles qui sont le plus en mesure de davantage satisfaire leurs actionnaires sur un long terme, que ceux des SIR spécialisées dans la gestion de bureaux. Parmi celles-ci, il y a Befimmo, Cofinimmo, Leasinvest ou encore Immo Moury.