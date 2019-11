Wall Street à des records grâce au commerce

Les principaux indices de la Bourse de New York ont terminé à des niveaux inédits ce vendredi, emportés par un regain d'optimisme sur un accord commercial entre Washington et Pékin. Le Dow Jones a pris 0,80% à 28.004,89 points. Le Nasdaq a gagné 0,73% à 8.540,83 points. Le S&P 500 a avancé de 0,77% à 3.120,46 points. Les titres des multinationales particulièrement sensibles aux soubresauts des discussions sino-américaines en ont ainsi profité. Caterpillar a pris 1,30%, Boeing 1,15% et Apple 1,19%. Facebook a gagné 1,01%, Netflix 1,87% et Alphabet, maison-mère de Google, 1,79%.