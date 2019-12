Wall Street à des records, portée par Boeing

Les marchés américains ont terminé à des records ce lundi, soutenus par Boeing, Tesla et un vent d'optimisme sur le commerce.

Les principaux indices de la Bourse US ont franchi des records ce lundi, soutenus par la nette hausse de l’action Boeing (+ 2,91%), dont le patron a annoncé sa démission, ainsi que par un vent d’optimisme commercial après l’annonce chinoise de la baisse de tarifs douaniers sur plus de 850 produits dès janvier 2020 et sur près de 500 biens en juillet prochain. Le Dow a gagné 0,34% à 28.551,53 points. Le Nasdaq est monté de 0,23% à 8.945,65 points. Le S&P 500 s’est apprécié de 0,09% à 3.224,01 points.