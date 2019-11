Wall Street à des sommets inédits, Qualcomm aussi

La Bourse de New York a fini en hausse ce jeudi, rassurée par les déclarations de Pékin et de Washington qui laissent espérer un règlement prochain de leur guerre commerciale.

Le Dow Jones (+ 0,66%) et le S&P 500 (+ 0,20%) ont inscrit des plus hauts records, portés par la perspective d’un accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine et des résultats d’entreprises solides. Le Nasdaq (+ 0,28%) a fini à un cheveu de son record en clôture.