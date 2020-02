Wall Street à nouveau préoccupée par le coronavirus

La Bourse US a clôturé dans le rouge jeudi, lestée par le regain d'inquiétudes autour du coronavirus chinois avec la forte hausse du nombre de contaminations. Le Dow a perdu 0,43% à 29.423,31 points. Le Nasdaq a cédé 0,14% à 9.711,97 points. Le S&P 500 a lâché 0,16% à 3.373,94 points. Le ministère chinois de la Santé a annoncé jeudi 15.152 nouveaux cas et 254 décès supplémentaires. Il s'agit, de loin, des plus fortes augmentations journalières depuis le début de la crise. Au rang des indicateurs, l'inflation mensuelle aux Etats-Unis a légèrement ralenti son rythme de croissance en janvier, à +0,1%, contre +0,2% en décembre. Le nombre de demandeurs d'allocation-chômage a, lui, un peu augmenté, restant toutefois inférieur aux prévisions.