Wall Street aidée par un bond des prix du pétrole

La Bourse de New York a fini dans le vert ce jeudi, soutenue notamment par la progression des valeurs pétrolières dans le sillage de la hausse des cours du brut en réaction à des attaques visant des pétroliers près du détroit d'Ormuz, par où transite un cinquième de la demande mondiale de pétrole.

Le Dow a avancé de 0,39% à 26.106,77 points. Le Nasdaq a gagné 0,57% à 7.837,13 points. Le S&P 500 a pris 0,41%, à 2.891,64 points. Peu après l'ouverture des marchés, les cours du pétrole se sont envolés de plus de 3%, se répercutant sur les entreprises du secteur: ExxonMobil et Chevron ont pris respectivement 0,86% et 0,60%.