Wall Street arrête l'Europe en plein vol (Débriefing actions étrangères)

L'Europe des marchés a vu rouge malgré la nette hausse affichée pendant une grande partie de la séance. Mais le plongeon des techs à New York a eu raison du rebond européen.

Les banques, qui n'avaient pas participé au rebond de la veille, ont mené la danse ce jeudi, ce qui a permis aux marchés européens de confirmer leur propension à grimper à mesure que les signes de reprise économique devenaient de plus en plus tangibles. Mais à l'ouverture des marchés US, les places européennes ont changé de visage, la déroute du secteur technologique américain plongeant l'investisseur européen dans le doute.