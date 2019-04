Wall Street attentive aux négociations Chine-USA

Les indices de la Bourse de New York ont fini pour la plupart en hausse - le Nasdaq seul enregistrant un très faible repli - dans l'attente d'en savoir plus sur l'évolution des négociations sur le contentieux commercial sino-américain.

La Bourse de New York a terminé sans direction jeudi, dans un marché attendant plus d'informations sur l'avancée des négociations commerciales entre Pékin et Washington. Selon l'agenda du président américain, Donald Trump devait recevoir à 22h30 à la Maison Blanche le vice-Premier ministre chinois Liu He, négociateur en chef sur ce dossier pour son pays. Le Dow a gagné 0,64% à 26.384,63 points. Le Nasdaq a perdu 0,05% à 7.891,78 points. Le S&P 500 a pris 0,21% à 2.879,40 points.