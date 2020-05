Wall Street attentive aux nouveaux pics d'infection

Les marchés américains ont terminé en ordre dispersé ce lundi, attentifs face à la vague de nouvelles infections au coronavirus en Allemagne et en Corée du Sud.

La Bourse de New York a clôturé sans direction lundi, les investisseurs ayant mis en balance la prudence face aux nouveaux pics d’infection au coronavirus et les attentes de la réouverture d’une économie paralysée par le confinement. Une vague de nouvelles infections en Allemagne et en Corée du Sud a laissé penser que les premiers efforts pour lever les restrictions pourraient être prématurés, même si les entreprises du monde entier commencent à rouvrir leurs portes. Le Dow Jones a perdu 0,45% à 24.221,99 points. Le Nasdaq a avancé de 0,78% à 9.192,34 points. Le S&P 500 a pris 0,01% à 2.930,19 points.