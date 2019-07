Wall Street bénéficie de la trêve commerciale

La Bourse US a fini en hausse mardi, l'élan donné par la trêve conclue au G20 entre les présidents américain et chinois résistant au retour des tensions commerciales, cette fois avec l'UE. Le Dow a pris 0,26% à 26.786,68 points. Le Nasdaq a gagné 0,22% à 8.109,09 points. Le S&P 500 a avancé de 0,29% à 2.973,01 points, un nouveau record.

Après la rencontre entre les présidents Trump et Jinping en marge du G20 et la décision d'une trêve, les marchés s'interrogent sur la suite des événements. Les observateurs ont souligné à quel point il sera difficile pour les deux pays d'atteindre un accord de long terme. Les fabricants américains de semi-conducteurs ont reculé: Nvidia a perdu 2,37% et Micron Technology 1,27%. Les multinationales Boeing et Caterpillar ont, elles aussi, baissé respectivement de 0,65% et 0,55%.