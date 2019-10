Wall Street boostée par les espoirs sur le commerce

Les marchés américains ont été stimulés par l'espoir d'un accord commercial entre la Chine et les Etats-Unis.

La Bourse US a terminé dans le vert mercredi, les investisseurs espérant une issue positive à la nouvelle séance de négociations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis qui débute ce jeudi à Washington. Le Dow a gagné 0,70% à 26.346,01 points. Le Nasdaq a avancé de 1,02% à 7.903,74 points. Le S&P 500 a pris 0,91%, à 2.919,40 points. Des informations de presse suggèrent que la Chine souhaite toujours conclure au moins un accord commercial partiel avec les Etats-Unis, et ce en dépit du fait que Donald Trump a mis mardi sur liste noire certaines entreprises de technologie chinoises.