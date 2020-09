Wall Street chute dans la foulée des technos

La Bourse de New York a clôturé dans le rouge jeudi, après un sursaut en début de journée des valeurs technologiques, à la peine depuis la fin de la semaine dernière et qui se sont finalement à nouveau effondrées en fin de séance. Facebook a reculé de 2,10%, Apple de 3,32%, Amazon de 2,86%, Google de 1,60%, Microsoft de 2,80%, Intel de 1,33% et Netflix de 3,90%. Particulièrement sensible à la santé des technos, le Nasdaq a perdu 1,99% à 10.919,59 points. Le Dow Jones a cédé 1,45% à 27.534,58 points. Le S&P 500 a lâché 1,76% à 3.339,19 points.